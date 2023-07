Mar Nero: von der Leyen, condanno decisione Russia di porre fine a iniziativa cereali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, tramite un messaggio su Twitter condanna la decisione della Russia di porre fine all'iniziativa per i cereali nel Mar Nero. "Condanno fermamente la cinica mossa della Russia di porre fine all'iniziativa per cereali del Mar Nero, nonostante gli sforzi dell'Onu e della Turchia. L'Ue sta lavorando per garantire la sicurezza alimentare alle popolazioni vulnerabili del mondo", ha scritto von der Leyen. "Le corsie di solidarietà europee continueranno a portare i prodotti agroalimentari fuori dall'Ucraina e sui mercati globali", ha assicurato la presidente della Commissione europea. (Beb)