Speciale difesa: Russia, avviso di navigazione per presenza mina marittima nel Mar Nero

- Il comando della Flotta russa del Mar Nero ha emesso un avviso di navigazione marina a causa di una mina marittima ucraina rinvenuta nella parte nord-occidentale del Mar Nero. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. “L'avvertimento ai marinai è dovuto alla scoperta di una mina marittima ucraina, che è andata alla deriva in modo incontrollabile, mettendo in pericolo la sicurezza della navigazione delle navi civili", ha detto il dicastero in una nota. Si aggiunge che la mina è stata dispiegata dalle forze navali ucraine all'inizio del 2022. "La mancanza di professionalità e l'irresponsabilità della marina ucraina hanno portato al fatto che un numero sconosciuto di mine sta andando alla deriva nel Mar Nero, rappresentando una minaccia costante per il trasporto marittimo", ha concluso il ministero. (Rum)