Speciale difesa: Serbia, ministro Difesa, sospensione delle esportazioni di armi per un mese

22 luglio 2021

- Il governo serbo "ha deciso di sospendere l'esportazione di armi e attrezzature militari per i prossimi 30 giorni". Lo ha confermato il ministro della Difesa Milos Vucevic. L'esecutivo ha preso questa decisione su proposta del presidente Aleksandar Vucic. La misura è volta a dare "la priorità all'esercito serbo", a cui l'industria della difesa fornirà "tutto ciò di cui ha bisogno". Il ministro ha sottolineato che ciò non significa che il Paese balcanico "sta andando in guerra o chiede la guerra", ma che il governo "valuta attentamente tutti i rischi e le sfide per la sicurezza e agisce di conseguenza". Vucevic ha precisato che tra 30 giorni si vedrà se continuare o meno la moratoria sulle esportazioni. Alcuni giorni fa il presidente Vucic aveva affermato che "molto probabilmente" avrebbe firmato una decisione sul divieto all'ulteriore esportazione di munizioni e armi dal Paese. Durante un discorso alla nazione, Vucic aveva detto che la decisione arrivava in quanto l'interesse nazionale vitale era "minacciato al massimo grado" e che tutto doveva essere pronto "in caso di aggressione". (Seb)