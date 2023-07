Speciale difesa: Blinken incontra i ministri degli Esteri di Giappone e Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato i ministri degli Esteri di Giappone e Corea del Sud, rispettivamente Hayashi Yoshimasa e Park Jin, a margine del vertice dell’Asia orientale a Giacarta, in Indonesia. Lo riferisce il dipartimento di Stato in una nota. Blinken si è congratulato con i suoi omologhi per i recenti progressi nelle relazioni bilaterali tra Tokyo e Seul e ha sottolineato l’importanza della cooperazione trilaterale nel fronteggiare questioni regionali e globali: tra queste la promozione di un Indo-Pacifico libero e aperto, il sostegno all’Ucraina, le relazioni con gli Stati insulari del Pacifico, la cooperazione su clima e sicurezza economica, il coordinamento con l’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) sul dossier Myanmar. Il segretario di Stato ha ribadito l’impegno “ferreo” degli Stati Uniti per la difesa di Giappone e Corea del Sud e, insieme a Hayashi e Park, ha condannato i continui lanci missilistici della Corea del Nord in violazione di diverse risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. (Was)