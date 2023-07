Balcani: allerta meteo rossa per il caldo in Serbia e in Bosnia Erzegovina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Serbia e in Bosnia Erzegovina è scattata l’allerta meteo rossa a causa delle elevate temperature. Al pari del resto d’Europa, anche la regione dei Balcani è stata investita dall'ondata di colore. L'Istituto idrometeorologico serbo ha emesso un avviso di allerta rossa in tutto il Paese per le alte temperature, i cui valori massimi sono compresi tra i 37 e i 39 gradi. Per lo stesso motivo, l'allerta meteo rossa è scattata anche in tutta la Bosnia Erzegovina. In Croazia e nella Macedonia del Nord è invece in vigore l'allerta meteo arancione. L'Istituto di sanità pubblica dei due Paesi ha invitato i cittadini a prestare particolare attenzione e a non uscire di casa nelle ore più calde. L'invito è rivolto soprattutto alle fasce di popolazione più vulnerabili. In Montenegro, l'associazione degli automobilisti (Amscg) ha fatto appello ai conducenti affinché evitino di viaggiare nelle ore più calde della giornata.(Seb)