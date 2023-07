Economia: Cnpr Forum, azione Bce rischia di generare nuova inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo soddisfatti dell’approvazione del Dl Lavoro che ha recepito una serie di linee programmatiche che erano state segnalate dal ministro Calderone ed erano parte integrante del nostro programma politico. Norme che rappresentano la nostra visione non solo del futuro dell’occupazione ma anche dell’idea di Stato che crea opportunità e ricchezza per gli italiani, valorizzando il nostro tessuto produttivo”. Lo ha dichiarato Marta Schifone, deputata di Fratelli d’Italia in Commissione Lavoro a Montecitorio, nel corso del webinar “L’economia italiana è in crescita, ma nel resto d’Europa e nel mondo la recessione è in agguato”, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca. “Con il taglio del cuneo fiscale abbiamo ridotto il costo del lavoro, superato il reddito di cittadinanza colmando quel vulnus in cui si ponevano tutti sullo stesso piano, senza distinguere tra chi potesse lavorare o meno, ‘splittando’ la platea in due grossi blocchi: sostenendo chi non può lavorare e avviando al lavoro chi può farlo. Tanto è stato fatto - ha proseguito Schifone - anche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Dl Lavoro è un grande primo tassello ma ci sono altri obiettivi di legislatura da perseguire. In primis favorendo l’occupazione giovanile e il problema dei neet che potremmo superare puntando sulla formazione qualificata nelle materie tecnico-scientifiche”. (segue) (ren)