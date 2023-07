Economia: Cnpr Forum, azione Bce rischia di generare nuova inflazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Francesco Saverio Romano (parlamentare di Noi Moderati in Commissione Bilancio alla Camera): “Bisogna procedere con una politica di moral suasion per evitare che la BCE continui ad aumentare i tassi di interesse sull’acquisto del denaro perché questo inevitabilmente alimenta una spirale inflazionistica anziché fermarla. Il nostro Paese, a differenza degli altri paesi europei, è fatto da piccole e medie imprese che subiscono il costo del denaro così come lo subiscono le famiglie che devono pagare i mutui. Queste imprese non possono fare altro che ribaltare sui prezzi il costo del danaro. A differenza di altre nazioni - ha sostenuto Romano - dove le grandi imprese e le grandi multinazionali hanno registrato profitti importanti in questi anni e possono riassorbire attraverso l’innalzamento dei tassi la spirale inflazionistica o quantomeno possono moderarla. In Italia abbiamo soltanto due esempi: i colossi energetici e quelli bancari. Servono misure strutturali per la nostra economia. Io sono fiducioso, i dati ci riferiscono di un Paese vivo che non si abbatte, che vuole continuare a correre. Ci sono tutti i presupposti non essere più il fanalino di coda dell’Europa”. (segue) (ren)