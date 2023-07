Azione: D’Amato, nessuna chiamata da segreteria Pd dopo mie critiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho sollevato pubblicamente una questione politica rispetto ad una postura subalterna” dei vertici del Partito democratico “nei confronti dei 5 Stelle. Da allora non ho ricevuto risposte o chiamate da parte di nessun esponente della segreteria nazionale”. Lo ha detto l’ex assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel corso di una conferenza stampa al Senato convocata per annunciare la sua adesione ad Azione. Questo atteggiamento “mi dispiace perché evidentemente ritengono che questa critica non meriti attenzione”, ha concluso. (Rin)