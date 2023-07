Azione: Calenda, nei prossimi mesi ci saranno altri arrivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- “Credo ci saranno altri arrivi” di esponenti politici “in Azione. Sarà un processo lungo di arrivi ma si è messo in moto”. Ne è convinto il leader di Azione, Carlo Calenda, che nel corso di una conferenza stampa ha annunciato l’adesione al partito da parte di Alessio D’Amato, ex esponente del Partito democratico. “Credo che nei prossimi mesi ci saranno altri arrivi”, ha poi ribadito Calenda rimandando al mittente le critiche su una presunta “campagna acquisti che non abbiamo mai fatto”. (Rin)