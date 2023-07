Spagna: Sanchez, con vittoria popolari e Vox rischio fratture e scontri in Catalogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, c'è il rischio di "fratture e contrasti" in Catalogna se il Partito popolare (Pp) e Vox salgono al governo. Al contrario, sostiene il premier, il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) è riuscito a costruire un dialogo, facendo garantire il rispetto della legge. In un'intervista a "Rne", Sanchez ha affermato che i partiti di Alberto Nunez Feijoo e Santiago Abascal riporteranno il Paese alla situazione "di scontro e fratture già vista in passato". (Spm)