Agricoltura: Coldiretti, al via bando 2023 per progetti d’inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È partita l'ottava edizione di "Coltiviamo agricoltura sociale", il premio ideato da Confagricoltura, Senior l'età della saggezza onlus e Reale foundation in collaborazione con la Rete fattorie sociali e l'Università di Roma Tor Vergata, che seleziona tre vincitori a cui andranno 40.000 euro ciascuno, insieme a tre borse di studio per frequentare il Master di Agricoltura sociale all'Università di Roma Tor Vergata. Inoltre, ulteriori 20.000 euro saranno destinati ad un progetto speciale di gestione e riqualificazione del verde pubblico, al quale potranno partecipare anche le cooperative sociali non agricole. Confagricoltura, Senior l'età della saggezza onlus e Reale foundation sono sostenitrici dello sviluppo delle attività che l'agricoltura realizza nell'ambito sociale, lo dimostra l'impegno di questi anni e gli importi sinora erogati pari oltre 900.000 euro. Un contributo concreto per promuovere la solidarietà e il valore delle persone attraverso l'agricoltura, elemento inclusivo tra persone fragili, famiglie, piccole comunità e soggetti che necessitano di supporto. In Italia le aziende agricole che, oltre alla coltivazione e all'allevamento, svolgono attività sociali sono cresciute del 250 per cento in otto anni (fonte: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare 2020). L'agricoltura sociale è praticata dal 12,5 per cento del totale delle imprese agricole. Alla selezione di "Coltiviamo agricoltura sociale" - spiegano gli organizzatori - possono partecipare gli imprenditori agricoli, le cooperative sociali, anche in associazione con altri attori del terzo settore, ma che prevedano, come capofila, un imprenditore agricolo oppure una cooperativa sociale che faccia attività agricole. Possono concorrere al premio di 20.000 euro, nella "sezione speciale" riservata ai progetti riguardanti la gestione e riqualificazione del verde pubblico, anche le Cooperative sociali non agricole che si occupano della gestione e riqualificazione del verde pubblico. Tutti i progetti dovranno essere presentati tassativamente entro il 20 ottobre 2023 e la giuria valuterà tutti i progetti pervenuti ed entro dicembre comunicherà i vincitori. (Rin)