Imprese: Camilli (Unindustria), far attenzione a non implementare recessione

19 luglio 2021

- In Italia bisogna far attenzione e bisogna evitare “di generare troppa recessione. E’ vero che lo scorso anno, e anche quest’anno, l’economia italiana se l’è cavata molto bene rispetto a Francia e Germania”. Lo ha detto il presidente di Unindustria, Angelo Camilli, in un intervento alla trasmissione "Coffee break" su La7. "Sono diversi mesi che – dice ancora Camilli - il mondo manifatturiero è fermo. In questo momento le esportazioni stanno rallentando e dobbiamo stare attenti agli aumenti dei tassi di interessi che possono causare recessione della nostra economia”. (Rer)