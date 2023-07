Malesia: governo sequestra orologi Swatch a tema Gender, l'azienda svizzera intenta causa legale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il noto produttore di orologi svizzeri Swatch ha intentato causa contro il governo della Malesia, in risposta alla confisca di orologi dai colori arcobaleno prodotti dall'azienda per celebrare le comunità Lgbtq. Swatch sostiene che il sequestro degli orologi da parte delle autorità malesiane, avvenuto lo scorso maggio, le abbia causato un danno reputazionale. Secondo gli atti presentati dal produttore di orologi svizzero, e consultati dal sito d'informazione "Malay Mail", il ministero dell'Interno malesiano ha sequestrato "illegalmente" 172 orologi in vendita in 16 negozi nel Paese. Swatch ha presentato la propria denuncia all'Alta Corte di Kuala Lumpur il 24 giugno, ma la vicenda è divenuta di dominio pubblico soltanto oggi. "Senza ombra di dubbio, gli orologi sequestrati non erano né sono in grado in nessun modo di promuovere i diritti Lgbtq, né costituiscono una potenziale violazione della legge malesiana", afferma l'azienda. Swatch ha precisato che "la maggior parte" degli orologi sequestrati, dal valore complessivo stimato in 14.250 dollari, "non presentavano l'acronimo Lgbtq". Il ministero dell'Interno malesiano non ha ancora commentato la vicenda. In Malesia, Paese a maggioranza musulmana, l'omosessualità è un crimine, e diverse organizzazioni per i diritti civili hanno denunciato una crescente intolleranza nei confronti delle minoranze sessuali. Il primo ministro progressista della Malesia Anwar Ibrahim, che ha scontato dieci anni di reclusione per accuse di sodomia e corruzione, che ha sempre negato, ha dichiarato questo mese che il suo governo intende rispettare i principi dell'Islam, e che la sua amministrazione non riconoscerà i diritti Lgbtq. (Fim)