Imprese: Sace e l'Università di Palermo per lo sviluppo sui mercati esteri delle imprese italiane

Sace conferma il proprio impegno a investire nella formazione accademica specialistica per supportare i processi di internazionalizzazione e crescita sostenibile delle aziende del Mezzogiorno. Attraverso Sace Academy, nell'ambito dell'Hub Sace Education, si avvia oggi l'accordo di collaborazione con l'Università di Palermo firmato da Alessandra Ricci, Amministratore delegato di Sace, e Massimo Midiri, Rettore dell'Università. Saranno organizzate attività formative in alcuni settori di interesse come il commercio internazionale, import/export management, internazionalizzazione d'impresa, digital transformation dei modelli di business, sostenibilità. Inoltre, a ottobre sarà avviato un Corso Executive per Export Manager con lo scopo di aggiornare professionalmente i manager aziendali coinvolti nello sviluppo dei mercati esteri. Si tratta di un corso in conformità con quanto richiesto dalle norme Uni 11823 in materia di certificazione delle competenze dell'Export Manager e che permette, in aggiunta, ai manager di conoscere e sviluppare le relazioni con l'ecosistema dell'export, che coinvolge, oltre Sace, Sicindustria (Enterprise European Network), Ita, Assocamerestero, Simest ed Aice/Imit.