Imprese: Francia, imprenditore Kretisnky sul punto di acquisire Casino

- L'imprenditore ceco Daniel Kretinsky è ormai sul punto di acquisire Casino, azienda francese attiva nella grande distribuzione. Lo riferisce il quotidiano "Les Echos", spiegando che il gruppo di imprenditori composto da Xavier Niel, Matthieu Pigasse e Moez-Alexandre Zouari non ha presentato nuove offerte. Oggi le parti si ritroveranno al Comitato interministeriale di ristrutturazione industriale presso il ministero dell'Economia di Parigi. "Il nostro interesse per Casino ha una dimensione razionale: agiamo come azionista animato da un progetto industriale. Ma c'è anche una dimensione emotiva", ha spiegato a "Les Echos" Kretinsky. "Sul piano tattico, è più semplice investire in un'industria tradizionale come il commercio alimentare che in nuove tecnologie, dove bisogna essere esperti", ha aggiunto l'imprenditore.(Frp)