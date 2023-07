Russia-Ucraina: Cremlino, accordo sul grano è sospeso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Visto che i requisiti posti dalla Russia nell'ambito dell'iniziativa del Mar Nero non vengono rispettati, l'accordo è stato effettivamente sospeso. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, commentando nel corso di una conferenza stampa l'accordo sul grano che scade oggi. "In effetti, gli accordi del Mar Nero hanno cessato la loro azione oggi (...) Sfortunatamente, la parte relativa alla Russia di questi accordi non è stata ancora eseguita. Pertanto (l'accordo sul grano) viene sospeso", ha detto Peskov ai giornalisti. Il portavoce ha sottolineato che non appena saranno soddisfatte le richieste di Mosca, la Russia "tornerà immediatamente all'attuazione di questo accordo". (Rum)