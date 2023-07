Berlusconi: Paita (Azione-Iv), ha ragione Marina, è il momento di riformare la giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi 'Il Giornale' pubblica una lettera di Marina Berlusconi sulla giustizia: è la lettera della figlia ma anche della cittadina, dell'imprenditrice che denuncia lo stato patologico della giustizia in Italia e quel rapporto inquinato che c'è fra certe procure e certa stampa". Lo afferma la coordinatrice di Italia Viva e presidente del gruppo Azione-Italia viva al Senato, Raffaella Paita, postando la lettera di Marina Berlusconi. "Credo ci sia voluto tanto coraggio a scrivere una lettera così forte e al tempo stesso intima. La ringrazio - aggiunge la parlamentare - perché è una testimonianza che vale più di tante nostre parole. Ha ragione Marina, quando dice che la guerra dei 30 anni non è ancora finita. Ha ancora ragione quando parla di damnatio memoriae da parte della procura di Firenze. È il momento di riformare davvero la giustizia. Senza timidezze. Italia viva andrà avanti, ci assumeremo la piena responsabilità e ci metteremo il coraggio che ad altri sembra mancare. Non accetteremo mai riformicchie". (Rin)