Salario minimo: Camilli (Unindustria), nessuna contrarietà ma in nostro settore già previsto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Voglio ringraziare il Direttore e tutti i giornalisti di Nova per l’attenzione rivolta alle iniziative e proposte di Unindustria" Angelo Camilli

Presidente di Unindustria Lazio

19 luglio 2021

- Sul salario minimo “non siamo contrari ma abbiamo detto che questo problema in Confindustria non lo abbiamo perché i contratti sono tutti sopra i nove euro”. Lo ha detto il presidente di Unindustria, Angelo Camilli, in un intervento alla trasmissione "Coffee break" su La7. "Il tema vero è che i lavoratori privati che sono 13,5 milioni; noi ne rappresentiamo 5,5 milioni con 61 tipologie di contratti, il 90 per cento dei quali già rinnovati. Gli altri 7,5 milioni di lavoratori sono legati a quasi mille contratti privati e bisogna avere il coraggio di mettere le mani su una riforma complessiva del mondo del lavoro e su tutta una serie di contratti. Questo lo possono fare insieme le parti sociali e datoriali. L’altro tema è spingere sulla produttività, sulla premialità, sulla decontribuzione per l'assunzione di giovani e donne e sull’abbattimento del cuneo fiscale”.(Rer)