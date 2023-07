Giustizia: Gasparri (FI), parole Marina Berlusconi sacrosante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lettera di Marina Berlusconi, "sulle persecuzioni che Silvio Berlusconi continua a subire anche dopo la sua scomparsa, andrebbe letta nelle scuole dove si formano i nuovi magistrati. Perché così imparerebbero il valore della verità e il dovere di non alimentare quelle che giustamente anche Marina Berlusconi considera manovre politiche che deviano il corso della giustizia. Ci battiamo da anni contro accuse farneticanti". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. "Abbiamo appreso, ad esempio, dopo decenni che quelli che avevano perseguitato la mafia non avevano fatto trattative improprie - prosegue il parlamentare in una nota -. Ma dalle accuse di Di Matteo si sono dovuti difendere per anni e anni prima di essere assolti. Mi riferisco a Mori, Subranni, Dell'Utri ed altri. Silvio Berlusconi viene evocato in maniera incredibile dalla Procura di Firenze in vicende che non lo riguardano. Berlusconi è stato un punto di riferimento della lotta alla mafia. E lo dico con cognizione di causa. Ho avuto l'onore di essere Ministro accanto a lui quando abbiamo reso permanente il carcere duro, il 41 bis, nell'ordinamento penitenziario italiano. Ero capogruppo del Pdl quando nel 2008/2009 abbiamo rafforzato il carcere duro e rese più stringenti le norme per il sequestro dei patrimoni mafiosi. Ho avuto direttive personali da Silvio Berlusconi per agire in Parlamento, alla guida del nostro gruppo, in tale direzione. Quindi sono testimone diretto del suo impegno antimafia che non ha avuto eguali nella storia dei governi italiani. E dobbiamo ancora leggere di queste vicende che partono da Firenze? È intollerabile che continui questo uso politico della giustizia. Che deve cessare con riforme che affermino la democrazia, la trasparenza della giustizia, la rapidità dei processi. Le parole di Marina Berlusconi sono sacrosante. E mi unisco, non da oggi, al suo sdegno. Perché questa vergogna deve cessare. Questo stravolgimento della verità, contro il quale Forza Italia si dovrà continuare a battere nelle sedi politiche e parlamentari, con un vigore ancora superiore a quello del passato. Lo dobbiamo a Silvio Berlusconi - conclude Gasparri -, campione della legalità e nostro perenne punto di riferimento". (Com)