Russia-Ucraina: Cremlino, attacco contro ponte di Crimea e accordo sul grano non sono legati

- L'odierno attacco contro il ponte di Crimea e la questione della proroga dell'accordo sul grano non sono legati. E' quanto ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Questi non sono eventi correlati. Sapete che anche prima di questo attacco terroristico la posizione effettiva (della Russia sull'accordo sul grano) è stata dichiarata dal presidente (russo Vladimir) Putin", ha detto Peskov, rispondendo nel corso di una conferenza stampa alla domanda se l'attacco contro il ponte di Crimea potesse essere un argomento per la Russia per non estendere l'accordo sul grano che scade oggi. (Rum)