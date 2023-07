Forza Italia: Gasparri, accanto a Tajani per affermare i nostri valori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Sarà un onore essere accanto ad Antonio Tajani che annuncia e conferma la sua intenzione di candidarsi nel Congresso di Forza Italia alla guida del nostro movimento. Già il Consiglio nazionale lo ha eletto alla unanimità segretario. Sono certo che il congresso sarà altrettanto chiaro e coerente nella sua scelta. E ci attiveremo perché così avvenga". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che aggiunge: "Conosco Tajani da lunghissimo tempo e reputo un onore poter collaborare con lui in questa fase. La sua solidità, la sua coerenza, la sua lealtà sono oggetto di apprezzamento unanime. E ha mostrato queste virtù sia nella militanza giovanile, dove ho avuto modo di conoscerlo, sia nella sua lunga e intensa esperienza giornalistica, sia nell'esperienza politica che lo ha visto con umiltà e tenacia assurgere progressivamente a posizioni di vertice, sia nelle istituzioni europee che in quelle italiane. Con Antonio Tajani, non a caso uno dei leader del Partito popolare europeo, Forza Italia proseguirà il suo percorso nel solco tracciato da Silvio Berlusconi. Ci saranno i berlusconiani, che renderanno permanente la presenza della politica del nostro leader nel sistema democratico Italiano. Sarò accanto a Tajani senza esitazioni, con profonda convinzione e con totale impegno per affermare i nostri valori in uno spirito di squadra che caratterizzerà questa stagione molto impegnativa di Forza Italia". (Rin)