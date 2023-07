Romania: Partito socialdemocratico propone nomine per ministeri Lavoro e Famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio politico nazionale del Partito socialdemocratico (Psd) della Romania ha deciso oggi, mediante votazione, di proporre Simona Bucura-Oprescu per la carica di ministro del Lavoro e Natalia Intotero per la carica di ministro della Famiglia. Lo ha annunciato il premier romeno, Marcel Ciolacu. "Abbiamo votato in seno al Consiglio politico nazionale per la nomina di Simona Bucura-Oprescu per il ministero del Lavoro e di Natalia Intotero per il ministero della Famiglia. Bucura-Oprescu è la presidente della Commissione amministrativa del Parlamento romeno, mentre Intotero è stata nel 2018 e nel 2019 ministra per i Romeni all'estero ed è presidente, attualmente, della commissione Istruzione alla Camera. I dicasteri del Lavoro e della Famiglia sono diventati vacanti dopo le dimissioni di Marius Budai e di Gabriela Firea.(Rob)