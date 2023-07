Ucraina: "The Telegraph", la Bielorussia ha rapito migliaia di bambini ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di bambini ucraini sono stati rapiti e portati con la forza in Bielorussia, un presunto crimine di guerra la cui responsabilità sarebbe da ascrivere al presidente Alexander Lukashenko. Lo ha rivelato il quotidiano britannico "The Telegraph", rendendo noto che le prove di questa deportazione sono state presentate alla Corte penale internazionale (Cpi). Si stima che circa 2.150 bambini ucraini dall'età di sei anni in su siano stati portati in almeno quattro campi in Bielorussia dal settembre 2022. Alcuni avrebbero ricevuto un addestramento militare. Il loro numero potrebbe raggiungere i tremila bambini entro l'autunno di quest'anno. "Vogliamo mostrare al mondo che tale attività organizzata proprio da Lukashenko è un crimine di guerra", ha detto Pavel Latushko, capo del gruppo di opposizione Gestione nazionale anti-crisi, che ha presentato le accuse. "Secondo noi, (Lukashenko) è il principale responsabile del trasferimento forzato di questi bambini in Bielorussia: ha dato direttamente istruzioni sull'organizzazione del finanziamento di questi procedimenti" ha aggiunto Latushko. Il presidente russo Vladimir Putin e la commissaria russa per i diritti dei bambini Maria Lvova-Belova sono stati bersaglio di un mandato di arresto della Corte penale internazionale, annunciato a marzo, per la presunta deportazione forzata di migliaia di bambini ucraini in Russia. (Rel)