Qatar-Algeria: incontro tra l’emiro Tamim e il presidente Tebboune

- Il presidente della Repubblica dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha tenuto una sessione di colloqui ufficiali con lo sceicco Tamim bin Hamad al Thani, l’emiro del Qatar, presso il palazzo reale. Lo ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale del Qatar “Qna”. All'inizio della sessione, l'emiro del Qatar ha dato il benvenuto al presidente Tebboune e alla delegazione al suo seguito, augurando loro "un buon soggiorno e un ulteriore sviluppo alle relazioni fraterne e la crescita in vari campi per realizzare le aspirazioni comuni dei due popoli fratelli". Da parte sua, il presidente Tebboune ha ringraziato l'emiro del Qatar per "la cortese accoglienza e ospitalità". Durante la sessione si è discusso delle relazioni bilaterali e dei modi per valorizzarle e svilupparle a vari livelli, in particolare quello economico, commercio, industria, energia e tecnologia, oltre a discutere le questioni e gli sviluppi regionali e internazionali più importanti.(Res)