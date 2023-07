Forza Italia: Tajani, correnti sono deleterie, congresso prima delle europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le correnti partitiche sono deleterie: “credo in un partito vivo, fatto di proposte”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Sky Start”. “Convocherò tutti gli organi previsti dallo statuto e mi confronterò sempre”, ha detto Tajani. “Ora convocherò la segreteria nazionale per decidere la convocazione del congresso che ritengo che si debba svolgere prima delle elezioni europee”, ha aggiunto, spiegando: “No ai personalismi, mi interessano le persone, non i personalismi”. (Res)