India: ministro Esteri in visita in Thailandia, oggi riunione Bimstec

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, in visita a Bangkok, in Thailandia, ha partecipato oggi alla riunione ministeriale dell’Iniziativa del Golfo del Bengala per la cooperazione tecnica ed economica multisettoriale (Bimstec). È stato un incontro “produttivo”, con “una discussione aperta e lungimirante”, ha riferito il ministro su Twitter. I partecipanti si sono concentrati sul “rafforzamento della resilienza e del coordinamento” per rispondere alle sfide attuali e hanno esplorato la possibilità di estendere la cooperazione a nuove aree. “La sicurezza alimentare, sanitaria ed energetica è una preoccupazione comune”, ha scritto Jaishankar, osservando che lo sviluppo di soluzioni tecnologiche e la condivisione di pratiche virtuose possono essere di aiuto. Secondo quanto riportato, è stato concordato di intensificare gli scambi di idee. (segue) (Inn)