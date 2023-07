Berlusconi: Ronzulli (FI), lettera di Marina grido di dolore, denuncia, monito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lettera di Marina Berlusconi "al 'Giornale' non è solo il grido di una figlia addolorata contro un accanimento e una persecuzione giudiziaria senza precedenti, che prosegue anche dopo la morte. Non è solo un atto d’accusa contro quel mondo giudiziario, che per trent’anni ha colpito senza tregua Berlusconi, cercando di distruggerne immagine e onore, fallendo ma non cessando di accanirsi anche oggi che il presidente di Forza Italia non è più tra noi. Non è solo la difesa di un uomo di pace, che un assurdo circo mediatico-giudiziario vuole presentare come mandante di stragi mafiose, di terrore e di morte, infamando e cavalcando aberranti e insensati teoremi, che già la storia ha certificato come falsi. Non è solo la denuncia contro la falsa rappresentazione di un Berlusconi vicino a Cosa nostra, lui che l’ha combattuta con forza e tenacia più di ogni altro, con una serie di leggi che l’hanno colpita duramente". Lo afferma la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, che prosegue: "La lettera di Marina Berlusconi è un monito a tutti noi, alla politica, alla maggioranza, al governo, a fare in modo che la giustizia non sia più, mai più, un’arma da usare contro l’avversario politico. Che ci sia una giustizia con la G maiuscola, al servizio dei cittadini. E per farlo, serve solo una grande, profonda riforma, che possa cambiare tutto questo, invertire la rotta, interrompere il gioco perverso di alcuni magistrati di certe Procure, impegnati più a condizionare la vita politica del Paese, a distruggere carriere e vite, che a lavorare solo per mantenere il rispetto della legge. Solo così potremo uscire da questo girone dantesco che paralizza l’Italia, solo così onoreremmo la memoria del presidente Berlusconi, che per ottenere questa riforma ha dedicato 30 anni della sua vita. Fino all’ultimo giorno". (Rin)