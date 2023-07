Brasile: Lula, ad agosto grande programma di sviluppo su transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad agosto il Brasile presenterà un grande programma di sviluppo legato alla transizione energetica. Lo ha detto il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, in un punto stampa congiunto con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a Bruxelles. Lula si trova in Belgio per il primo giorno del vertice Ue-Celac. "Tutti sanno che il Brasile è molto impegnato nella produzione di energie rinnovabili. Circa l'87 percento dell'energia elettrica del Paese proviene dall'energia rinnovabile, così come il 50 per cento dell'energia totale brasiliana, rispetto al 15 per cento della media del resto del mondo. Le energie rinnovabili, l'energia e la transizione climatica sono adesso una priorità per il nostro governo. Sappiamo che l'argomento è di grande attualità in Ue", ha detto. "Stiamo preparando, lo presenteremo ad agosto, un importante programma di sviluppo legato alla transizione energetica. Vorremmo che L'Unione europea partecipasse, perché probabilmente sarà il programma di transizione energetica più profondo stabilito in un Paese in via di sviluppo in questa epoca", ha concluso. (Beb)