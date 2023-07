Giustizia: Tajani, priorità è la riforma, indispensabile separazione carriere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità del momento per il governo è la riforma della giustizia: è indispensabile arrivare alla separazione delle carriere. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Sky Start”. “Lo chiedono tanti magistrati”, ha detto Tajani. “La separazione dei magistrati non va contro ma esalta la figura del magistrato giudicante”, ha spiegato il ministro. “La terzietà del giudice è quello che vogliamo esaltare, per garantire il cittadino”, ha aggiunto Tajani. (Res)