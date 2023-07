Fisco: Tajani, Forza Italia contraria a condono, favorevoli a pace fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia è contro qualsiasi tipo di condono: “siamo favorevoli a una pace fiscale”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Sky Start”. “Sono ben lieto che la Lega ci segua su questo piano. Nella delega fiscale mi fa piacere che ci siano dei passi avanti” in questo senso, ha aggiunto il ministro. “La pace fiscale dev’essere una pace in cui si paga una gran parte del debito, sempre è soltanto da parte di chi è in regola”, ha spiegato Tajani. (Res)