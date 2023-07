Libia-Kenya: presidente Menfi incontra omologo Ruto, focus su crisi sudanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio presidenziale della Libia, Mohammad Menfi, ha discusso ieri presso il palazzo presidenziale keniota, con l'omologo del Kenya, William Ruto, i modi per sviluppare le relazioni e promuovere quadri di cooperazione congiunta bilaterale. Lo ha riferito il Consiglio libico sulla sua pagina ufficiale Facebook, aggiungendo che l'incontro ha riguardato il coordinamento delle posizioni tra i due Paesi nel quadro della loro adesione al Comitato dell'Unione africana di dieci membri sulla riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Menfi e Ruto hanno anche parlato della situazione di crisi in Sudan nel quadro degli sforzi dei Paesi limitrofi e del gruppo Igad, e dell'unificazione degli sforzi africani, arabi e internazionali per risolvere la crisi. Menfi ha elogiato le relazioni che legano la Libia ai Paesi dell'Unione africana, in particolare la Repubblica del Kenya, sottolineando l'importanza di lavorare per continuare a sviluppare vari quadri di cooperazione congiunta e spingerli verso orizzonti più ampi, oltre a un intenso coordinamento e consultazione sugli sviluppi di varie questioni nel continente africano. Da parte sua, il presidente keniano ha accolto con favore la visita di Menfi a Nairobi, elogiando "l'amicizia e i legami fraterni che legano i due Paesi", augurando stabilità e pace alla Libia e il ripristino della sua posizione alla guida dell'Unione africana.(Lit)