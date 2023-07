Rai: Floridia (M5s), bene cancellazione programma Facci da palinsesti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo soddisfazione per la decisione della Rai che ha ufficializzato la cancellazione della striscia di Filippo Facci dai propri palinsesti. Si tratta di un messaggio importante e positivo che l'azienda manda all'opinione pubblica anche visto l'impatto che la vicenda ha avuto e su cui io stessa ho ritenuto di prendere posizione nei giorni scorsi. Il rispetto per le persone, la parità di genere e la lotta al sessismo sono principi che vengono prima di ogni altra cosa e su cui la Rai non poteva e non può derogare in nessun caso". Lo afferma la presidente della commissione di vigilanza Rai, Barbara Floridia, del Movimento cinque stelle.(Rin)