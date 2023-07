Regno Unito: ministra Istruzione, consapevoli del "significativo investimento finanziario" per studi universitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Istruzione britannica, Gillian Keegan, riconosce il "significativo investimento finanziario" necessario per studiare all'università, sottolineando come non sia "giusto" che agli studenti venga addebitata "una laurea che non vale niente". Elogiando alcune università dell'Inghilterra, Keegan ha osservato come nel Paese "ci sono troppe università che offrono corsi scadenti che non aiutano le persone a ottenere lavori ben pagati o offrono le competenze necessarie nel mondo reale". "Tre anni di università sono un impegno enorme e un investimento finanziario significativo per chiunque (...) e alcuni di questi corsi non sono solo uno spreco di tempo e denaro per gli studenti, ma anche per il contribuente", ha scritto Keegan. In contemporanea, il primo ministro ha annunciato nuove importanti misure per migliorare gli standard universitari e limitare il numero di studenti per i corsi in cui un'elevata percentuale di laureati non prosegue un lavoro professionale o un'istruzione superiore. (Rel)