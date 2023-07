Ue: viceministra Affari europei tedesca, Parigi e Berlino voglio ampliamento unione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia è Germania vogliono un ampliamento dell'Unione europea ma è necessario che questa sia pronta ad assorbirlo. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos" Anna Luhrmann, viceministra tedesca responsabile degli Affari europei e del Clima. "Osserviamo molte evoluzioni positive", ha detto Luhrmann, spiegando che tra i Paesi membri "ci sono sempre più interessi in comune". La viceministra ha poi definito "profonda e senza eguali al mondo" la relazione tra Parigi e Berlino. "Certo, ci sono dei campi in cui siamo d'accordo e altri meno. I temi di conflitto focalizzano sempre l'attenzione perché una controversi è più interessante sul piano mediatico", ha aggiunto Luhrmann.(Frp)