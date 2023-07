Libia: inviato Onu incontra premier Dabaiba, focus su ultimi sviluppi nel processo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del governo di unità nazionale della Libia (Gun), Abdulhamid Dabaiba, ha incontrato ieri il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite e capo della missione di supporto delle Nazioni Unite, Abdoulaye Bathily. Lo ha riferito l'ufficio stampa del governo libico, affermando che si è discusso durante l'incontro degli ultimi sviluppi nel processo politico nel Paese e dei modi per far avanzare il processo elettorale e sostenere lo slancio del governo nel renderlo un successo. L'incontro ha discusso anche le difficoltà del processo elettorale e i meccanismi per affrontarle con tutte le parti interessate. Bathily ha sottolineato l'importanza di mantenere la coesione sociale per la stabilità e la prosperità della Libia e consentire lo svolgimento delle elezioni nazionali. Da parte sua, Dabaiba ha confermato all'inviato delle Nazioni Unite che le elezioni sono il modo per soddisfare le aspirazioni del popolo libico e di porre fine al periodo di transizione e procedere direttamente alle elezioni, secondo leggi eque.(Lit)