Siria: capo Partito unione democratica, Ankara minaccia l’esistenza dei curdi

- Dopo il suo via libera all’adesione della Svezia all’Organizzazione del trattato dell’Atlantico nord (Nato), le condizioni poste dalla Turchia, che esercita pressioni sulle potenze internazionali affinché accordino il proprio sostegno alla “guerra contro i curdi”, “equivalgono a una dichiarazione di guerra contro l’esistenza” di questo popolo. Lo ha dichiarato il capo del Partito di unione democratica (Pyd) curdo siriano, Salih Muslim, al quotidiano panarabo “Al Sharq al Awsat”, sottolineando che “non c'è ostilità tra il suo partito e i Paesi europei, compresa la Svezia”. Muslim, inoltre, ha escluso che “Ankara possa ottenere l’approvazione per i suoi attacchi contro le regioni del nord-est della Siria, controllate dall’Amministrazione autonoma (Rojava) e dalle sue Forze armate, guidate dal Pyd. “Non penso che la Turchia otterrà nulla dalle sue negoziazioni in cambio dei suoi attacchi ai curdi”, ha aggiunto il capo del Pyd, “poiché Erdogan crede che il mondo intero accetterà i suoi colpi, ma non otterrà ciò che si aspetta”. Muslim, inoltre, ha rivolto un appello a tutte le forze politiche curde, affinché adottino la linea dell’“unità nazionale contro il popolo curdo”, lasciando da parte le rivalità e gli interessi di fazione. “Le parti curde che vogliono raggiungere l'unità nazionale devono lasciare da parte i loro interessi”, ha dichiarato, esprimendo la disponibilità del Pyd a intavolare un dialogo con tutti gli altri gruppi, incluso il Consiglio nazionale curdo di opposizione. L’obiettivo è dar vita a una gestione stabile e solida del Rojava, dal momento che “La Turchia sta bruciando e distruggendo le città curde in Turchia e nel Kurdistan iracheno, non c'è differenza tra le sue azioni e ciò che lo Stato islamico ha fatto alle aree di Rojava, ma tale strategia ha causato una crisi economica interna”. Inoltre, in un comunicato diffuso ieri, il Pyd ha espresso “rispetto e apprezzamento nei confronti del popolo e del governo svedesi, che svolgono un ruolo importante di mediatori per trovare una soluzione alla crisi siriana”. “Il nostro partito non ha compiuto alcuna azione che danneggiasse gli interessi della Svezia e del suo popolo e condanniamo le pressioni esercitate dalla Turchia sulla Svezia per influenzare le sue posizioni umanitarie che sostengono la democrazia in tutto il mondo”, si leggeva nel comunicato di ieri. (Res)