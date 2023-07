Russia: ponte di Crimea attaccato da droni marittimi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il traffico stradale sul ponte è bloccato e le autorità hanno avvertito la cittadinanza di cercare strade alternative. Il traffico ferroviario, invece, è stato "temporaneamente sospeso", ma, stando alle parole del governatore della Crimea, Sergej Alksionov, dovrebbe essere ripristinato entro le 9:00 ora locale. Secondo quanto riportato dal canale Telegram "Ukraina seychas" (Ucraina adesso), il presidente Vladimir Putin sarebbe stato informato dell'accaduto e avrebbe convocato una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale. Il ponte è di cruciale importanza non solo per rifornire la Crimea delle merci necessarie, ma anche per la logistica delle truppe russe che occupano ampie aree delle regioni ucraine di Kherson e di Zaporizhzhya. La strada alternativa, che costeggia le rive del Mar Nero a partire dalla regione di Donetsk, si trova tutta nelle zone occupate ed è più facilmente raggiungibile dai missili a lungo raggio forniti da Stati Uniti e Regno Unito alle forze ucraine. (Rum)