Qatar-Algeria: l’emiro Al Thani ha ricevuto a Doha il presidente Tebboune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, ha ricevuto, ieri, a Doha, il presidente della Repubblica democratica popolare di Algeria, Abdelmadjid Tebboune. Lo si apprende dall’agenzia di stampa qatariota “Qna”, secondo la quale, al centro dell’incontro, ci sono state le prospettive di sviluppare e rafforzare le “relazioni fraterne” tra i due Paesi in vari settori, al fine di “soddisfare le aspirazioni e di raggiungere gli obiettivi dei due popoli”. Particolare attenzione è stata dedicata ai settori dell’economia, del commercio, dell’industria, dell’energia e dell’innovazione tecnologica. Durante l’incontro Al Thani e Tebboune hanno parlato, inoltre, di “questioni chiave” a livello regionale e internazionale. All’incontro hanno preso parte, per il Qatar, il direttore del Diwan dell’emiro, Sheikh Saud bin Abdulrahman al Thani, il ministro del Commercio e dell'Industria, Mohamed bin Hamad bin Qassim al Thani, il ministro delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione, Mohamed bin Ali bin Mohamed al Mannai, e il ministro di Stato per gli Affari Esteri Sultan bin Saad al-Muraikhi. La delegazione guidata da Tebboune, invece, era costituita dal ministro degli Esteri, Ahmed Attaf, dal ministro delle Finanze, Laaziz Fayed, dal ministro dell'Energia e delle miniere, Mohamed Arkab, dal ministro delle Poste e delle telecomunicazioni, Karim Bibi Triki, dal ministro dell'Industria farmaceutica, Ali Aoun, dal ministro del Commercio e della promozione delle esportazioni, Tayeb Zitouni, dal ministro dei Lavori pubblici, delle infrastrutture idrauliche e di base, Lakhdar Rakhroukh, dal ministro delle Politiche abitative, Mohamed Tarek Belaribi, e dal ministro dell'Economia della conoscenza, delle startup e delle microimprese Yacine El-Mahdi Oualid. Quella di ieri è stata per Tebboune la terza visita in Qatar, dove a Febbraio 2022 aveva firmato diversi protocolli di intesa nel settore dell’economia e degli investimenti. I due Paesi, inoltre, a gennaio e a marzo del 2023 avevano firmato diverse convenzioni nei settori del turismo e dell’istruzione. (Res)