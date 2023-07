Imprese: Siemens, stop a collaborazione con azienda difesa cinese Transemic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per la tecnologica tedesco Siemens ha comunicato di aver concluso la collaborazione con l'azienda per la difesa cinese Transemic. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, ricordando che dal 12 luglio questa società è nell'elenco delle sanzioni degli Stati Uniti. Secondo il dipartimento del Commercio degli Usa. Transemic ha, infatti, “legami dimostrabili con attività discutibili, tra cui lo sviluppo di armi ipersoniche, la progettazione e la produzione di missili aria-aria”. Negli ultimi anni, la Transemic e altri partner commerciali di Siemens in Cina avevano venduto un software di simulazione del gruppo tedesco a istituti di ricerca collegati alle Forze armate del Paese dell'Asia., noti come “sette figli della Difesa”. In particolare, il software di Siemens venduto a teli enti può essere utilizzato, tra l'altro, per “ottimizzare mezzi militari e aerei da combattimento”. Nel 2020, Transemic ha venduto questo programma all'Istituto per la tecnologia di Pechino (Bit), che afferma di rappresentare il massimo livello in Cina nel settore degli “attacchi di precisione, distruzione efficiente e difesa mobile a sorpresa”. Il Bit è oggetto di sanzioni da parte degli Usa. Siemens ha comunicato di non essere stata a conoscenza della rivendita del proprio software agli enti per la ricerca legati alle Forze armate cinesi. (Geb)