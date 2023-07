Cina-Usa: inviato clima Kerry incontra l'omologo Xie a Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato presidenziale per il clima degli Stati Uniti, John Kerry, ha incontrato oggi a Pechino il suo omologo cinese Xie Zhenhua per un primo facci a faccia approfondito sul clima tra i funzionari dei due primi Paesi per emissioni di gas serra. Lo ha confermato l'agenzia di stampa cinese "Xinhua". Kerry si trova in visita in Cina da ieri, per proseguire gli sforzi dell'amministrazione del presidente Usa Joe Biden tesi a rilanciare il dialogo tra Washington e Pechino sulle questioni di maggiore interesse reciproco. La Cina è il maggior produttore e consumatore mondiale di carbone e sta costruendo nuove centrali termoelettriche alimentate da quel combustibile fossile, pur aumentando al contempo gli investimenti nelle fonti rinnovabili. Tuttavia, come evidenziato dalla stampa Usa, diversi esponenti del Partito repubblicano al Congresso federale sono contrari alla visita di Kerry in Cina. (Cip)