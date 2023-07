Iraq: brigata Badr denuncia attacco armato a sede Baghdad da parte di ignoti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione irachena islamica sciita Badr, guidata da Hadi al Amiri, ha dichiarato, ieri, che uno dei suoi uffici di Baghdad è stato oggetto di un attacco armato da parte di ignoti. Lo ha riferito l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, citando un comunicato stampa diffuso dall’organizzazione. Nel testo si legge che “nel contesto dei ripetuti tentativi e dei vile piani finalizzati a destabilizzare la sicurezza e la stabilità dell'ufficio, l'Organizzazione Badr, del gruppo di Al-Rusafa condanna fermamente l'attacco, portato avanti da gruppi armati sconosciuti, al di fuori della legge, che hanno ingaggiato uno scontro a fuoco con le forze di sicurezza, i giovani della brigata (Badr) e i custodi dell'edificio”. Per questo, si legge ancora nella dichiarazione, Per questo, l’organizzazione ha chiesto “alle autorità di sicurezza e alla magistratura di intensificare gli sforzi di intelligence e di garantire protezione impedendo che sia minata la sicurezza e che siano messi in pericolo i civili”. Nel comunicato, inoltre, si esortano le autorità federali di Baghdad “di consegnare i colpevoli alla giustizia e di adottare le misure necessarie affinché servano da monito a chiunque osi attaccare gli innocenti indifesi”. L’organizzazione Badr fu fondata in Iran nel 1982, con il nome di Brigate Badr, ed è considerata da sempre l’ala militare del partito islamico sciita iraniano del Consiglio suremo per la rivoluzione islamica in Iraq. Nel 2003, aveva cambiato il proprio nome da brigata Badr a organizzazione Badr, opponendosi alla richiesta di disarmo rivolta a tutte le milizie presenti in Iraq, dal governo di transizione costituito dopo l’invasione del Paese da parte della Coalizione internazionale a guida statunitense, che aveva rovesciato l’ex presidente, Saddam Hussein. (Irb)