Fisco: Leo, le tasse vanno pagate tutte

- Maurizio Leo, viceministro dell'Economia, in una intervista al "Corriere della Sera" spiega che "le adesioni alla rottamazione Quater si sono appena concluse e sono più numerose di quanto avessimo previsto, circa 3,8 milioni di contribuenti. A settembre l'Agenzia delle Entrate risponderà alle richieste di adesione e da ottobre si potrà iniziare a versare quanto dovuto. E' importante — continua il viceministro — che il processo si svolga serenamente". In quell'avverbio — "serenamente" — è racchiuso un segnale al leader della Lega Salvini: le sue interferenze rischiano di indurre milioni di cittadini a lasciar cadere l'attuale offerta di sanzioni ridotte da parte del Fisco, se si fanno intravedere sconti più draconiani in futuro. Leo è prudente nell'impostare la riforma fiscale del governo: "È importante stabilire il principio che le imposte vanno pagate tutte. L'aspetto sul quale lavoriamo riguarda le sanzioni: l'attuale rottamazione serve ad avviarci verso una riforma che porti le sanzioni sui ritardi di versamento e i versamenti mancati in linea con le medie europee, di circa il 60 per cento dell'imposta dovuta". (segue) (Res)