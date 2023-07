Fisco: Leo, le tasse vanno pagate tutte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delega fiscale voluta da Leo non raccoglie solo consensi, perché molti temono che la proposta di 'concordati preventivi' permetta agli autonomi di pagare meno del dovuto senza subire controlli. Ma il viceministro la spiega sulla base di una valutazione realistica delle capacità dello Stato. "Il concordato biennale preventivo serve anche ad ovviare un'oggettiva difficoltà nei controlli. L'Agenzia delle Entrate non dispone di personale a sufficienza per verificare ogni Posizione, al massimo puo effettuare controlli su una percentuale molto bassa delle operazioni. Anche per questo lavoriamo per creare un rapporto collaborativo con íl contribuente". Dovrebbe accadere grazie all'incrocio dei dati: "Due miliardi di fatture elettroniche all'anno ci permettono di sapere moltissimo della capacità contributiva di ognuno. Gli autonomi possono scegliere di concordare quale sia il loro reddito atteso nel prossimo biennio e su quello pagare le tasse, se è ritenuto congruo dall'Agenzia delle Entrate, senza dover temere accertamenti successivi salvo casi di frode", ha concluso Leo. (Res)