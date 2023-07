Giustizia: Tajani, ciò che conta adesso è separare le carriere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima di essere eletto all'unanimità, Tajani ha dato il suo appoggio a Nordio sulla modifica del concorso esterno: "Dal punto di vista giuridico Nordio ha ragione, la riforma renderebbe la lotta alla mafia più severa. Ma il tema non è nel programma e non c'è l'urgenza. La priorità è la separazione delle carriere". Secondo alcuni Forza Italia rischia di diventare una costola di Fd'I: "Non siamo la costola di nessuno, la nostra ambizione è essere il centro di gravità permanente del sistema politico, la dimora di tutti i riformisti e garantisti che cercano un punto di riferimento stabile, credibile, responsabile. Forza Italia è il centro del centrodestra, può attrarre chi ha votato Pd e M5S e chi si rifugia nell'astensione", ha concluso Tajani. (Res)