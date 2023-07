Giustizia: Mulé, l'abuso d'ufficio va abolito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il governo? "Simul stabunt, simul cadent". Il concorso esterno? "A via D'Amelio io c'ero e dico che cambiarlo è un problema reale". Sta con Nordio sull'abuso d'ufficio? "Lui è un'anima pura...Forza Italia sta con lui per abolirlo". Giorgio Mulè, vice presidente della Camera di Forza Italia, su un possibile intervento di Mattarella è deciso: "Al presidente - spiega in un'intervista a "Repubblica" - compete il vaglio di costituzionalità". Mulé osserva che "Nordio è Nordio, catapultato da un pianeta a un altro, non si rende conto che in quello della politica bisogna stare attenti e misurare le parole, ma lui non è abituato. Per me è un'anima pura, magari per altri un'anima dannata". Sul concorso è andato giù duro. "Io c'ero quando ne ha parlato alla festa di Fd'I organizzata da Rampelli, ha risposto a una domanda da giurista. Il primo giorno nessuno se n'è accorto, il giorno dopo è scoppiato il casino, ma se non fossimo a ridosso del 19 luglio non sarebbe successo niente. In Italia le riforme vanno discusse lontano dagli anniversari". Il mondo dell'antimafia contro di lui è furibondo: "Nordio non ha un passato o dei conti da regolare, non parla per convenienza politica, lui lo dice perché da ex pm ci crede". "Io - continua il vice presidente - non ho problemi a dare ragione a Nordio, e Tajani pure. E aggiungo che sull'antimafia non è l'unica questione aperta. Bisogna avere la maturità di mettere mano a un nuovo codice che superi una serie di inciampi di tipo interpretativo. Penso alla confisca e ai sequestri dei beni che dal punto di vista giuridico sono molto più fragili rispetto al concorso, ma hanno la stessa 'violenza' verso chi è destinatario di queste misure se è innocente". (segue) (Res)