Giustizia: Mulé, l'abuso d'ufficio va abolito (2)

- A tre giorni dalla strage Borsellino può scatenarsi l'inferno: "Io in via D'Amelio con Peppino Ayala sono arrivato 15 minuti dopo l'esplosione, e mi toccò vedere cos'era rimasto di Borsellino...mi sveglio tuttora la notte con l'odore dei copertoni bruciati nelle narici. Ma non credo sia una bestemmia dire che tutta l'antimafia dovrebbe essere soggetta a una revisione perché è frutto di interventi molte volte emergenziali, non meditati e dunque non strutturali. Tipizzare meglio una serie di fattispecie darebbe vita a un codice moderno che renderebbe l'Italia protagonista nel mondo". Ma scatenerebbe possibili scarcerazioni e processi da rivedere: "No, perché come tutte le riforme verrebbe attuata nel tempo con la garanzia di tutelare il bene supremo della certezza del diritto, ma darebbe ai magistrati uno strumento più utile per rendere più tranquilli i cittadini. Sarebbe garanzia per gli uni e per gli altri", ha concluso Mulé. (Res)