Istruzione: Valditara, scuola su misura per tutti

- Giuseppe Valditara è un ministro (dell'Istruzione) che ai proclami, alle dichiarazioni e alle promesse sbandierate preferisce i fatti concreti. E i fatti sono che è stato appena siglato il rinnovo del contratto della scuola, con un aumento degli stipendi per una media di centoventiquattro euro in più al mese per insegnante, senza contare che ha trovato pure i soldi per il personale tecnico e amministrativo. Valditara spiega a "Libero" che questo governo è per una politica dei fatti concreti. Questo contratto è un primo passo. L'obiettivo è rimettere la scuola al centro della società". Una bella sfida: "C'è un sondaggio recente dell'istituto Piepoli (l'istituto di ricerca) secondo cui la scuola è diventata uno dei temi che più stanno a cuore agli italiani. E questo è un cambiamento, anche nei sentimenti collettivi, molto significativo. In questi mesi abbiamo cercato di far parlare molto di scuola per far capire a tutti che è lì che si costruisce il futuro del Paese. Quello dell'insegnante è il lavoro più bello e più importante perché dà un futuro ai giovani". E anche difficile, però. Il caso di Rovigo, quello di Abbiategrasso... E solo in quest'anno scolastico: "Dobbiamo essere consapevoli che si tratta anche di un lavoro particolarmente stressante: presuppone la capacità di relazionarsi con tante personalità diverse, con studenti che hanno quella naturale 'effervescenza' che è tipica dei ragazzi, c'è la necessità di trovare meccanismi psicologici per veicolare determinati contenuti. Non è semplice". "Non basta - continua il ministro - mettersi alla cattedra e fornire nozioni, bisogna farle assorbire, far crescere le competenze di uno studente, saper trasmettere messaggi educativi, far maturare un ragazzo. Un lavoro molto delicato e complesso. Per questo dobbiamo ridare autorevolezza ai docenti". (segue) (Res)