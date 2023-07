Istruzione: Valditara, scuola su misura per tutti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono sempre più ricorsi al Tar per le bocciature o i voti in pagella: il vecchio sistema è entrato in crisi: "E' in crisi il concetto di autorità. Vedo le radici lontane del '68 che hanno messo in discussione il principio di autorità in generale. Il '68 ha portato anche il 6 politico, la promozione facile, tutto scontato e tutto semplice. Quello che era un messaggio ideologico ha lentamente fatto breccia ed è diventato un luogo comune di una certa cultura e di una certa società. Questi lasciti hanno incrinato l'autorevolezza del docente, noi dobbiamo reintrodurla come pilastro fondamentale. Il nostro compito è rimettere al centro la cultura del rispetto che vale verso le persone e verso le regole e che parte, inevitabilmente, dalla scuola". Capitolo voto in condotta. Il ministro ha insistito molto, ha emanato le nuove linee guida: chi si becca un misero 6, alle superiori, è rimandato in Educazione civica: "E' soprattutto una chiamata alla responsabilità. Lo stesso vale per le sospensioni: non ha senso lasciare a casa chi ha violato certe regole di comportamento. Per il bullo ci vuole più scuola, non meno scuola. Per le sospensioni brevi si resterà a scuola a studiare, non in classe, ma nell'istituto, e per le sospensioni oltre i due giorni ci saranno le attività di cittadinanza solidale che presuppongono convenzioni con ospedali, case di riposo, mense per anziani". "Si tratta sempre - conclude Valditara - di strumenti concreti che consentiranno ai docenti, e a tutta la comunità educante, di svolgere un ruolo più incisivo". (Res)