Iraq: ex premier Al Maliki mette in guardia Al Sadr su tentativi di “mescolare le carte”

- Si inaspriscono le tensioni tra le componenti della galassia sciita irachena, all’interno della quale alcuni militanti del movimento del predicatore Moqtada al Sadr hanno chiuso alcune sedi del partito Dawa, cui appartiene l’ex premier Nuri al Maliki, a seguito dell’accusa nei confronti di alcuni esponenti di aver insultato la memoria del defunto Mohammed Mohammed Sadiq al Sadr. Lo ha riferito l’egenzia di stampa irachena “Shafaq”, aggiungendo che Al Maliki, capo della Coalizione per lo Stato di diritto, ha respinto le accuse, mettendo in guardia contro “piani e tentativi dei nemici (dell’Iraq) di mescolare le carte”. In un comunicato stampa diffuso ieri, infatti, l’ex premier iracheno ha dichiarato che “è strano sentire che alcuni fratelli del movimento di Al Sadr, in particolare alcuni suoi capi, accusano il partito Dawa e la Coalizione per lo Stato di diritto di aver insultato Mohammed Mohammed Sadiq al Sadr, malgrado le garanzie offerte dal partito e dal suo segretario generale (lo stesso Al Maliki) di denunciare e respingere qualsiasi offesa nei confronti dei martiri Al Sadr”. Al Maliki ha quindi aggiunto che “l’accusa nei confronti di Dawa e gli attacchi avvenuti sabato scorso contro le sedi del partito sono pratiche spiacevoli, che favoriscono i nemici dell’Iraq e i nemici della corrente sadrista, oltre a non essere nell’interesse del popolo iracheno”. La dichiarazione di Al Maliki è giunta a seguito degli attacchi dello scorso 15 luglio contro le sedi del partito Dawa in diversi governatorati, in particolare nel centro e nel sud dell’Iraq. Tali azioni erano partite dall’accusa lanciata via Facebook da Hassan al Athari, uno dei principali esponenti del movimento sadrista, secondo il quale dal partito Dawa sarebbero state pronunciate illazioni su presunte relazioni tra Sadiq al Sadr e l’ex presidente, Saddam Hussein. Inoltre, come ricorda l’emittente panaraba “Al Arabiya”, nelle ultime due settimane le Compagnie della pace (fondate da Moqtada al Sadr nel 2014, per proteggere la comunità sciita dall’organizzazione terroristica del cosiddetto Stato islamico), hanno indetto manifestazioni a Bassora, nel sud-est del Paese, le prime dopo la “sospensione” delle attività da parte dello stesso Moqtada al Sadr, dopo gli scontri di Baghdad dell’agosto 2022 con gruppi politici filo-iraniani. (Res)