- Giappone: Toshiba e General Electric lavorano a catena di fornitura per l'eolico offshore Toshiba punta a realizzare una vasta catena di fornitura per l'eolico offshore in Giappone, creando una rete di un centinaio di fornitori assieme a General Electric. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui i partner forniranno assistenza dallo sviluppo di componenti alla produzione, alla logistica e all'assemblaggio, avvalendosi di aziende di dimensioni inferiori in aree come la prefettura di Akita, nel nord-ovest del Paese, ritenuta la più promettente per lo sfruttamento dell'energia dal vento. Il conglomerato industriale giapponese Toshiba punta a conseguire tramite il progetto la realizzazione completa di turbine eoliche a livello nazionale entro il 2026, concentrandosi in primo luogo sulle nacelle che alloggiano le principali componenti meccaniche delle turbine. (Git)